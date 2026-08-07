Klaviyo A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Klaviyo A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD gegenüber -0.090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 293.1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 370.6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch