Klaviyo A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Klaviyo A präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 387.2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 310.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch