Klaveness Combination Carriers AS Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Klaveness Combination Carriers AS Registered hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3.81 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.02 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Klaveness Combination Carriers AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 900.2 Millionen NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 651.0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 38.29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch