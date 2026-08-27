Klaveness Combination Carriers AS Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Klaveness Combination Carriers AS Registered hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3.30 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Klaveness Combination Carriers AS Registered 1.13 NOK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Klaveness Combination Carriers AS Registered 736.6 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 578.6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch