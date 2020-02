Klaus Leopold, Sasha Ariel Alston, Semira Allen og Lara Hogan bliver hovedtalere på konferencen AGILE2020

Største internationale konference for Agilister afholdes 20.-24. juli i Orlando, Florida, USA

PORTLAND, Oregon, 19. feb. 2020 /PRNewswire/ -- Agile Alliance offentliggjorde i dag navnene på hovedtalerne på AGILE2020, der er det største internationale møde for brugere af Agile. Konferencen er den førende internationale event til fremme af udvikling af software med Agile og fokuserer på at fremme principperne og praksis for Agile, mens der samtidig skabes et mødested, hvor brugere og idéer trives.

Hovedtalerne på den med spænding ventede konference er Klaus Leopold (direktør og partner i LEANability GmbH), Sasha Ariel Alston (STEM-aktivist og forfatter af "Sasha Savvy Loves to Code"), Semira Allen (praktikant, DevSecOps Engineering, Deloitte Chicago) og Lara Hogan (medstifter, Wherewithall).

AGILE2020 bringer energien og engagementet i det globale Agile-fællesskab med sig til Orlando i Florida. Eventen finder sted på Hilton Orlando, der strækker sig over 105.000 m2 og er et sted i verdensklasse for en event i verdensklasse. North American Agile Conference er den førende internationale, ikke-kommercielle konference om Agiles metoder i softwareudvikling. Konferencen afholdes for 19. gang og vil gennemgå Agiles tilstand samt styrke kendskabet til Agile yderligere. Endvidere vil stadig mere sofistikerede måder til at styrke forretningsværdi og -effektivitet blive drøftet. Deltagerne samles i et engageret fællesskab, der går ind for at gøre softwareindustrien mere produktiv, menneskelig og bæredygtig.

"Jeg er vildt begejstret over at have fire fantastiske hovedtalere i år," sagde Emma Armstrong, AGILE2020 , der er forkvinde for konferencen. "Klaus, der udfordrer vores syn på fleksibilitet i vores organisationer. Sasha and Semira, der fremhæver, hvor meget vi skal lære fra personer, der slutter sig til vores virksomheder, og viden om at skabe et miljø, hvor vi alle kan trives. Og Lara, der rådgiver om de bedst metoder til at hjælpe personer omkring os med at vokse – alt sammen meget spændende!"

Med over 280 inspirerende møder, fulde af indsigt og viden, er AGILE2020 en enestående lejlighed for at lære banebrydende færdigheder og teknikker, der straks kan omsættes til virkelighed og forbedre resultater. Det er en enestående måde til at deltage i den globale udbredelse af Agile. Det overvældende antal møder og samtaler vil tilskynde og motivere dig til at forbedre økosystemet for softwareudvikling.

Hovedformålet med Agile-konferencen er netværksdannelse og deling. Deltagere fra mere end 50 lande vil udforske den voksende værktøjskasse, der gør Agile effektiv, gennem deres oplevelse af indlæggene fra hundredvis af oplægsholdere, der alle repræsenterer deres egne meninger og perspektiver. Der findes intet alternativ til kontakt ansigt til ansigt, og konferencens formål er at styrke netværksmulighederne for deltagere, oplægsholdere og sponsorer. De indgåede relationer, den modtagne støtte og den indhøstede viden udgør en langvarig oplevelse, der fremmer både den individuelles succes og branchens kollektive fremskridt. Konferencerne er åbne og medrivende events, der fremmer innovative idéer baseret på implementeringer af Agile i den virkelige verden.

Der ydes rabatter til grupper.

Du kan få flere oplysninger og registrere dig til konferencen på Agile Alliances websted.

Om Agile Alliance

Agile Alliance er en global nonprofitorganisation for medlemmer, der fremmer koncepterne i udviklingen af Agile-software som beskrevet i Agiles programerklæring. Agile Alliance har næsten 70.000 medlemmer og abonnenter rundt om i verden og drives af principperne i Agile-metodologier og værdien, der gives til udviklere, organisationer og slutbrugere. Agile Alliance organiserer og understøtter events, der bringer Agile-fællesskabet sammen på en international skala. Konferencen Agile2020 finder sted 20.-24. juli 2020 i Orlando, Florida, USA.

