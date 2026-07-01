Klarna Aktie NET000KLAR11
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01.07.2026 16:48:48
Klarna Stock Rises As PriceRunner Wins Antitrust Case Against Google
(RTTNews) - Klarna Group plc (KLAR) stock rose 5.71 percent, gaining $1.16 to $21.40 on Wednesday, after the company announced that a court ruled in favor of its subsidiary, PriceRunner, awarding $1.97 billion in damages in an antitrust lawsuit against Google.
The stock is currently trading at $21.40, compared with its previous close of $20.24 on the New York Stock Exchange. Shares opened at $21.99 and traded between $20.87 and $22.09 during the session. Trading volume reached 3.45 million shares, compared with the average daily volume of 5.63 million shares.
The ruling found that Google's preferential treatment of its own comparison-shopping service caused lost revenue for independent price-comparison platforms. Klarna cautioned that the damages award remains subject to appeal by Google and that any eventual recovery could be reduced by litigation-sharing arrangements and applicable taxes.
KLAR shares have traded between $12.06 and $47.48 over the past 52 weeks.
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