Klarna: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Klarna hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Klarna im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 823.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch