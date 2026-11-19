Klarna hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.260 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.01 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Klarna einen Umsatz von 903.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch