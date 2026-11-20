Klaipedos nafta AB hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mit einem EPS von 0.01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Klaipedos nafta AB mit 0.010 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24.0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 25.6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch