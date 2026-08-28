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28.08.2026 11:48:15

Klage von Germanwings-Hinterbliebenen droht vor Gericht zu scheitern

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Elf Jahre nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine mit 150 Toten sieht das Landgericht Braunschweig kaum Erfolgsaussichten für die Schmerzensgeld-Klage von 30 Hinterbliebenen gegen den Bund. Die Kammer verwies stattdessen auf die Fluggesellschaft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

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19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’297.40 13.90 SYBKYU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.70 SGBWIU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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