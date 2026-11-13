KLab präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KLab hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KLab 18.41 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 100.32 Prozent auf 3.55 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch