KLA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KLA hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.14 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.21 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch