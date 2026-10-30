KLA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KLA präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 52.05 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 33.09 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6’203.32 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 45.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4’263.87 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch