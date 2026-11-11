KKR vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KKR hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.67 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1.24 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26.49 Prozent auf 6.07 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.25 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch