Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’952 1.3%  SPI 19’650 1.0%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’461 -0.4%  Euro 0.9433 -0.4%  EStoxx50 6’261 -1.0%  Gold 4’290 -1.4%  Bitcoin 63’500 1.3%  Dollar 0.8167 0.0%  Öl 108.5 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Suche...

Realty Income Aktie 284731 / US7561091049

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 13:45:27

KKR To Make Initial Investment Of EUR 528 Mln In Joint Venture With Realty Income

KKR
82.06 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Realty Income Corporation (O, 0KUE.L) and KKR & Co. Inc. (KKR) have announced the formation of a new euro-denominated joint venture that is expected to own a portfolio of existing European net lease real estate assets contributed by Realty Income.

KKR will make an initial investment of EUR 528 million to acquire a 49% equity interest in the joint venture. Realty Income will retain a 51% interest in the joint venture and manage the properties under a long-term management deal. The transaction is expected to close on September 30.

Sumit Roy, CEO of Realty Income, said: "Building on the private capital foundation we have established in the U.S., our strategic partnership with KKR extends this strategy into Europe and demonstrates both the portability of our competitive advantages across borders and the confidence that leading institutional investors have in our platform."

O was up by 0.58% at $59.85 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Realty Income Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?