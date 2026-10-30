KKR Real Estate Finance Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KKR Real Estate Finance Trust veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 78.6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 30.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KKR Real Estate Finance Trust 113.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch