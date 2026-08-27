KKR Aktie 42239980 / US48251W1045
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27.08.2026 11:48:00
KKR: Finanzinvestor zahlt 250 Millionen Dollar in US-Kartellverfahren wegen Verstössen gegen Meldepflichten bei Übernahmen
Dollar. KKR wird vorgeworfen, bei mindestens 16 Übernahmen Meldepflichten umgangen zu haben. Es ist die höchste Strafe dieser Art.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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