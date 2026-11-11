KKR: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KKR hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

KKR hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.900 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KKR im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5.99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch