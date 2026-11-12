KK Aozora Ginko: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KK Aozora Ginko hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 53.89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52.66 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KK Aozora Ginko im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66.88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 59.87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch