|
20.08.2026 06:37:00
Kjell Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kjell Group Registered liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kjell Group Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.310 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Kjell Group Registered im vergangenen Quartal 574.3 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kjell Group Registered 529.7 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor leichten Verlusten -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Verluste erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.