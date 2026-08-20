Kjell Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kjell Group Registered liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kjell Group Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.310 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Kjell Group Registered im vergangenen Quartal 574.3 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kjell Group Registered 529.7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch