KIYO Learning: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KIYO Learning präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33.95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30.24 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1.59 Milliarden JPY gegenüber 1.49 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch