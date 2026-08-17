KIYO Learning hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KIYO Learning hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 23.76 JPY, nach 15.09 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.31 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch