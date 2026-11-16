Kiwoom Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kiwoom Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6781.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 13377.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kiwoom Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’180.75 Milliarden KRW im Vergleich zu 1’064.80 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch