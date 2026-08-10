KITZ verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KITZ hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 33.24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35.40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 51.61 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KITZ 44.64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch