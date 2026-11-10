KITZ: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KITZ hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

KITZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 41.34 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 32.43 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 56.95 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44.44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch