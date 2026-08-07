Kits Eyecare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kits Eyecare gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kits Eyecare ein EPS von -0.020 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 58.4 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 17.85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch