Kitex Garments hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kitex Garments hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.84 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.080 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2.03 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 66.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch