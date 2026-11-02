Kite Realty Group Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kite Realty Group Trust stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Kite Realty Group Trust hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.070 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite hat Kite Realty Group Trust im vergangenen Quartal 191.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kite Realty Group Trust 207.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch