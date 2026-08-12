Kitazawa Sangyo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kitazawa Sangyo hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 6.59 JPY. Im letzten Jahr hatte Kitazawa Sangyo einen Gewinn von -3.560 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 3.19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch