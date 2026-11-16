Kitazawa Sangyo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kitazawa Sangyo hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 8.74 JPY. Im letzten Jahr hatte Kitazawa Sangyo einen Gewinn von 9.63 JPY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.68 Prozent auf 3.49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch