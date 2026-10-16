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16.10.2026 06:37:00
Kitanotatsujin vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kitanotatsujin liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kitanotatsujin die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 2.20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kitanotatsujin 1.33 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46.32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.88 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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