Kitano Construction präsentierte Quartalsergebnisse

Kitano Construction lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 87.72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35.65 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Kitano Construction mit einem Umsatz von insgesamt 26.46 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 38.56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch