Kitanihon Spinning hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kitanihon Spinning hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.23 JPY. Ein Jahr zuvor waren -0.750 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 75.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 427.9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 750.8 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch