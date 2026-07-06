Kitakei stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kitakei veröffentlichte am 03.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 13.38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14.55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kitakei in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.72 Milliarden JPY im Vergleich zu 14.72 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch