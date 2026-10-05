Kitakei öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kitakei hat am 02.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 12.93 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7.53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Kitakei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch