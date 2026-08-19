KITAGAWA SEIKI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KITAGAWA SEIKI hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 27.83 JPY, nach 12.92 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.54 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 91.92 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 48.51 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KITAGAWA SEIKI in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6.11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.61 Milliarden JPY im Vergleich zu 6.23 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch