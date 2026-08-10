Kitagawa Iron Works öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kitagawa Iron Works präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 100.38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kitagawa Iron Works 214.79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kitagawa Iron Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch