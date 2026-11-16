Kitagawa Iron Works legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kitagawa Iron Works liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kitagawa Iron Works die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 179.82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 40.09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.71 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.61 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch