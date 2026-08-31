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31.08.2026 06:37:00
Kitac präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kitac hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6.64 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kitac -4.680 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Kitac mit einem Umsatz von insgesamt 646.2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 790.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 18.21 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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