Kita-Nippon Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kita-Nippon Bank hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21.94 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 38.80 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 8.43 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch