Kissei Pharmaceutical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kissei Pharmaceutical veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10.93 JPY. Im Vorjahresviertel waren 78.93 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kissei Pharmaceutical 22.11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23.64 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch