Kisoji: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kisoji veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4.66 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kisoji ein EPS von -1.820 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.99 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.95 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch