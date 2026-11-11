Kisoji legte Quartalsergebnis vor

Kisoji hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 9.20 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kisoji -0.370 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.30 Prozent zurück. Hier wurden 12.36 Milliarden JPY gegenüber 12.40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch