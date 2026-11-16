KISHIN legte Quartalsergebnis vor

KISHIN veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 74.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8.88 Prozent zurück. Hier wurden 27.16 Milliarden KRW gegenüber 29.80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch