21.01.2026 02:35:42
Kish Bancorp, Inc. Q4 Profit Rises
(RTTNews) - Kish Bancorp, Inc. (KISB) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $5.53 million, or $1.84 per share. This compares with $4.12 million, or $1.39 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 20.1% to $19.32 million from $16.09 million last year.
Kish Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.53 Mln. vs. $4.12 Mln. last year. -EPS: $1.84 vs. $1.39 last year. -Revenue: $19.32 Mln vs. $16.09 Mln last year.
