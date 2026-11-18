KISCO hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 220.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -488.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 213.66 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203.80 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch