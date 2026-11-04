Kisan Mouldings: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kisan Mouldings hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.31 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0.050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36.49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 647.7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 474.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch