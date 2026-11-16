KIS Wire mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KIS Wire hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 909.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 812.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 461.78 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 441.52 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch