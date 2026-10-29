Kirloskar Pneumatic legte Quartalsergebnis vor

Kirloskar Pneumatic hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 3.08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kirloskar Pneumatic 3.38 INR je Aktie eingenommen.

Kirloskar Pneumatic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.26 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3.07 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 3.76 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch