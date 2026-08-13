Kirloskar Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kirloskar Industries gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 32.05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 42.11 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.77 Milliarden INR – ein Plus von 4.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kirloskar Industries 17.03 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch